ABD basınından İran'daki İHA saldırısına dair çarpıcı iddia: İsrail gerçekleştirdi

Mobilya üreticisi Art Design, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. 2022 yılını 150 milyon TL’lik bir ciroyla kapatan Art Design, yılın ikinci yarısında 5 birimden oluşan çevreci özelliklere sahip fabrikasını hayata geçirdi. Art Design, yılın ilk yarısında Avrupa’nın jet-set tatil bölgesi İspanya Marbella’da ve İran’da shoowrom açmaya hazırlanıyor.