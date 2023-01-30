|
Dünya

ABD basınından İran'daki İHA saldırısına dair çarpıcı iddia: İsrail gerçekleştirdi

Amerikalı bir yetkilinin Washington'un İsfahan saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıklamasının ardından The Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı.

07:55 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın İsfahan şehrinde İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı.


İran'ın İsfahan şehrindeki askeri tesise yönelik saldırıya ilişkin, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Gazetede yer alan habere göre, İran'da İHA'lar tarafından gerçekleştirilen hava saldırısını İsrail'in yaptığı bildirildi.


NE OLMUŞTU?

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.


İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, dün akşam saatlerinde İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve diğer bölgesel meseleler hakkındaki ABD-İsrail müzakerelerini sürdürmek için pazartesi günü İsrail'e gitmesi planlanıyor.




#İran
#İsrail
#İsfahan Valiliği
#Saldırı
17 dakika önce
default-profile-img
ABD basınından İran'daki İHA saldırısına dair çarpıcı iddia: İsrail gerçekleştirdi
Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu: Yedi yaralı
İran'daki İHA saldırısına yönelik ABD'den ilk açıklama: Hiçbir ilgimiz yok
Beklenen kar İstanbul'da: Kısa süre içerisinde beyaza büründü
Trafodan sıçradı kısa sürede alev topuna çevirdi
Kerkük'te bir siteye İHA düştü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.