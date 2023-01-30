ABD basınından İran'daki İHA saldırısına dair çarpıcı iddia: İsrail gerçekleştirdi

|
İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.
Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın İsfahan şehrinde İHA'larla İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasını hedef aldı.
Gazetede yer alan habere göre, İran'da İHA'lar tarafından gerçekleştirilen hava saldırısını İsrail'in yaptığı bildirildi.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve diğer bölgesel meseleler hakkındaki ABD-İsrail müzakerelerini sürdürmek için pazartesi günü İsrail'e gitmesi planlanıyor.