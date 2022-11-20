Dünya ABDnin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Biden 80 yaşına girdi
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ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanını taşıyan Biden 80 yaşına girdi

ABD'nin "en yaşlı başkanı" unvanını taşıyan Joe Biden, bugün 80. yaşına girdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Joe Biden kaç yaşında? Amerikanın en yaşlı başkanı kim?
ABD Başkanı Joe Biden 80 yaşına girdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı açıklamaya göre, Biden ailesi, Joe Biden'ın 80. yaş gününü bugün bir aile kahvaltısıyla kutluyor.

Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

Biden'ın başkanlık için tekrar yarışıp yarışmayacağı merak konusu

Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.

Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için "mental ve fiziki olarak çok yaşlı" olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya "gayet iyiyim" yanıtını veriyor

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