Dünya ABD Başkanı Rusya Ukraynaya saldırırsa o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak
AMERİKA

ABD Başkanı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile diplomasiye de savaşa da hazır olduklarını vurgulayan Biden, "Rusya’nın saldırılarına kararlı şekilde karşılık vermeye hazırız. Saldırı olursa, o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak." diye konuştu. ABD Başkanı, Rusya'nın işgal tehdidinin sürdüğünü vurgulayarak, "Rus ordu birliklerinin üslerine döndüğünü henüz doğrulayamadık." dedi. Biden, daha önce görülmemiş bir ticari kısıtlama uygulanacağını da ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Joe Biden: Rusya Ukraynaya saldırırsa o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak
ABD Başkanı Joe Biden

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, oldukça sert ifadeler kullandı.

"DİPLOMASİYE DE SAVAŞA DA HAZIRIZ"

Rusya ile diplomasiye de savaşa da hazır olduklarını vurgulayan Biden, "Rusya’nın saldırılarına kararlı şekilde karşılık vermeye hazırız. Putin'e somut fikirler önerdik. Yeni silah kontrolü önlemleri, şeffaflık önlemleri ve stratejik istikrar önlemlerini masaya koyduk. Bunlar hem NATO hem de Rusya için geçerli." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırsa bedeli ağır olacaktır
OYNAT 02:32
ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırsa bedeli ağır olacaktır
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, 'Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim. Diplomasi konusunda aynı fikirdeyiz.' diye konuştu. ABD Başkanı, Rusya'nın işgal tehdidinin sürdüğünü de vurgulayarak, 'Rus ordu birliklerinin üslerine döndüğünü doğrulayamadık. Rusya saldırırsa, bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli ağır olacaktır.' diye konuştu. Biden, daha önce görülmemiş bir ticari kısıtlama uygulanacağını da ifade etti.

Temel prensiplerinden ödün vermeyeceklerini vurgulayan Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile diplomatik çabaları sürdüreceğiz. Güç kullanılmasını ve inanılmaz insani zorlukları önleyecek olan diplomatik bir çözüm olduğu sürece bunun peşinden gideceğiz." dedi.

Rusya Ukrayna'da gerilimi düşürüyor: Putin'den diplomasiye yeşil ışık
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"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR KISITLAMA UYGULAYACAĞIZ"

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rusya ile diplomasiye ve Rusya’nın saldırılarına kararlı şekilde karşılık vermeye hazırız.

Rusya’nın saldırı gerçekleştirmesi hâlâ ihtimaller arasında. İşgal potansiyeli sürüyor.

Rus ordu birliklerinin üslerine döndüğünü doğrulayamadık.

Rus halkına silah doğrultmayacağız.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse daha önce görülmemiş bir kısıtlama uygulayacağız.

Saldırı olursa bize saldırı olmuşçasına karşılık vereceğiz. Dünyadaki diğer ülkeler de karşılığını verir.

Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa, o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak.

Ukrayna’da savaşması için ABD askerleri göndermeyeceğiz.

Ukrayna’ya gerekli ekipmanları, eğitimi, danışmanlığı ve istihbaratı sağladık.

ABD, NATO topraklarının her karışını var gücüyle koruyacak. Beşinci maddeye bağlıyız"

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