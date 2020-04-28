Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Başkanı Trumptan kafa karıştıran Kim Jong-un açıklaması Bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan kafa karıştıran Kim Jong-un açıklaması: Bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, Kim'in sağlık durumu hakkında bir fikre sahip olduğunu ama bunu açıklayamayacağını ifade etti. ''Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı.'' ifadelerini kullanan ABD Başkanı, Kim ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve şu an başkan olmaması durumunda iki ülkenin savaş halinde olacağının altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

Açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim'in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." diye konuştu.

Ben başkan olmasaydım savaşıyorduk

Donald Trump ve Kim Jong-un

Kim ile yakın bir ilişki kurduğunu belirten Trump, "ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk." dedi.

Kim hakkında çıkan söylentiler

  • *Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
  • *Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
  • *Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.
  • *Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim bitkisel hayatta mı? Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday
DÜNYA
Kim bitkisel hayatta mı? Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday
Abone Ol Google News
Alçaksınız, Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Alçaksınız, Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Hedefinde İslam ve Müslümanlık olan bildiri karşısında Türkiye ayağa kalktı.
Trump kafaları karıştırdı

Trump kafaları karıştırdı

Kim cumartesi günü bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı.
O kahramanların hakkı ödenmez

O kahramanların hakkı ödenmez

Beş haftadır evlerinden ve çocuklarından uzakta canla başla çalışıyorlar.
Alnımızın<br>akıyla çıkarız

Alnımızın
akıyla çıkarız

​Ülkemiz 2023 hedeflerinin ötesine ulaşacak.
Koşullar uygun değil

Koşullar uygun değil

Hükümetimiz vatandaşların hoşuna gitmese bile doğruları yapmak istiyor.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Dokuz yüz<br>bin kişi iyileşti

Dokuz yüz
bin kişi iyileşti

Rusya vaka sayısında salgının merkezi olan Çin'i geride bıraktı.

Tanrı'nın işi ilan et

Tanrı'nın işi ilan et

​Oklahoma Valisi'nden Trump'a salgın mektubu.
Koronaya<br>karşı 70 proje

Koronaya
karşı 70 proje

TÜBİTAK geniş çaplı bir burs programı başlattı.
Tünelin ucundaki ışık göründü

Tünelin ucundaki ışık göründü

​Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize sahip çıktık.
Kendini devlet başkanı ilan etti

Kendini devlet başkanı ilan etti

​Darbeci Hafter, Suheyrat Anlaşması'nı tanımadığını açıkladı.
Karamsar tablo

Karamsar tablo

DSÖ: ​Salgın, bitme noktasından çok uzak.
Türkiye<br>ayağa kalktı!

Türkiye
ayağa kalktı!

LGBT lobisine toplumun tüm kesimlerinden tepki.
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
İzmir kilitlendi!

İzmir kilitlendi!

Güneşi görüp koronavirüsü unuttular...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.