ABD Belarus'un potasyum gübresine yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, Belarus'ta üretilen potasyum gübresine yönelik uyguladıkları yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.
Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi Cole'yi kabul etti.
Lukaşenko kabulün başında yaptığı konuşmada, dünyanın çok hızlı değiştiğini, müzakere edecek pek çok konu olduğunu belirtti.
"Bu, Belarus için ABD tarafından atılmış çok iyi bir adım"
Görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel Temsilci Cole, "Başkan Trump'ın talimatları doğrultusunda, ABD, potasyum içeren gübrelere yönelik yaptırımları kaldırıyor. Bence bu, Belarus için ABD tarafından atılmış çok iyi bir adım. Yaptırımları şimdi kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.
Ayrıca Cole, gelecekte iki tarafın hiçbir yaptırımın olmadığı bir duruma ulaşacağı umudunu dile getirdi.
Cole, Lukaşenko'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi konusunda tavsiyelerde bulunduğunu da aktararak Belarus Cumhurbaşkanı'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.
Belarus'ta üretilen ve önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum gübresi, dünyadaki talebin yüzde 12-13'ünü karşılıyor.
Lukaşenko, farklı ülke vatandaşı 123 mahkumu affetti
Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, Trump ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerin vatandaşlarından oluşan 123 mahkumu affettiği bildirildi.
Belarus Cumhurbaşkanı tarafından kasım sonunda affedilenlerle birlikte affedilen toplam kişi sayısı 156 oldu. Bunların arasında İngiltere, ABD, Litvanya, Ukrayna, Letonya ve Avustralya vatandaşları da bulunuyor.