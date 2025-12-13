Trump'a Epstein dosyasındaki fotoğrafları soruldu

Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında yeni fotoğrafları yayınlanan ABD Başkanı Donald Trump, "Neredeyse yüzlerce insanın onunla çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. Bu yüzden bunun pek bir önemi yok. Ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yapılan bir imza töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Trump'a, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında yeni fotoğrafları yayınlanması hatırlatıldı.
"Bunun pek önemi yok"
Epstein’in hayattayken Palm Beach bölgesinin her yerine gittiğini ve herkesle fotoğraflarının olduğunu kaydeden Trump, "Neredeyse yüzlerce insanın onunla çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. Bu yüzden bunun pek bir önemi yok. Ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Trump ile Epstein'in 1990'lar ve 2000'lerin başlarında arkadaş oldukları bilinirken, Trump, Epstein'in fuhuş suçlamalarını kabul etmesinden önce zaten ilişkilerini kestiğini belirtiyor.