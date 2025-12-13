Trump duyurdu: Tayland ve Kamboçya ateşkesi kabul etti

Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında yeniden başlayan çatışmalara ilişkin olarak iki ülkenin liderleriyle temas kurduğunu ve yapılan görüşmeler neticesinde tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı
Donald Trump
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile uzun süredir devam eden savaşlarının yeniden alevlenmesi konusunda çok verimli bir görüşme yaptım. Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de yardımıyla bu akşam itibarıyla ateşkes ilan etmeyi, benimle ve kendileriyle yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki son çatışmaları değerlendiren Trump, “Bu, başlangıçta çok sayıda Tayland askerini öldüren ve yaralayan yol kazasıydı ancak Tayland yine de çok sert bir şekilde misilleme yaptı. Her iki ülke de barış ve ABD ile ticarete devam etmeye hazır. Anutin ve Hun ile birlikte, harika ve refah içinde olan iki ülke arasında büyük bir savaşa dönüşebilecek bir sorunu çözmek için çalışmaktan onur duyuyorum. Bu çok önemli konuda yardımları için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.


Tayland ve Kamboçya arasında ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasının ardından, her iki ülkeden toplamda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.



