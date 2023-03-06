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Dünya

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı: Milley'in ziyareti için izahat verecek

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

16:28 . 6/03/2023 Pazartesi
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ABD Büyükelçisi Jeff Flake

ABD Büyükelçisi Jeff Flake

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye ziyareti
Milley'in ziyareti

Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.



#ABD
#ABD Büyükelçisi Jeff Flake
#izahat
1 saat önce
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ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı: Milley'in ziyareti için izahat verecek
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