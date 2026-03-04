ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Saldırıların yoğunluğu artacak

Rubio, Amerikan ordusunun İran'ın füzeleri, fırlatıcıları, üretim kapasitesi ve donanmasını sistematik bir şekilde imha ettiğini vurgulayarak, “Savunma Bakanlığı’ndan aldığım bilgiye göre her şey planlandığı gibi veya takvimin önünde ilerliyor. İran'a saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız” diye konuştu.

İran’a saldırma kararının İsrail’in etkisiyle mi alındığı yönündeki soruya Rubio, “Bunun zaten olması gerektiğini söyledim. Başkan bir karar verdi ve bu karar, İran'ın balistik füze programının sağladığı dokunulmazlığın arkasına saklanmasına izin verilmeyecek olmasıydı. Başkan, müzakerelerin işe yaramayacağına, bizi oyaladıklarına ve tehdidin kabul edilemez olduğuna karar verdiği anda saldırı kararı alınmıştı. Bu hafta sonu bu tehdide karşı İsrail ile ortak hareket etmek için benzersiz bir fırsat sundu ve başarı ihtimali en yüksek olan zamandı. Başkan, ilk hareket etme kararını aldı çünkü onların bize ilk darbeyi vurmasına izin verilemeyeceği sonucuna vardı. Onlardan bir darbe almamamız gerekiyordu” yanıtını verdi.