İran'a saldırı hazırlığı: ABD ikmal uçaklarını İsrail'e konuşlandırdı

Nükleer müzakerelerde istediklerini vermediği gerekçesiyle İran'a saldırı hazırlığında olan ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda görüntülendi.
Peki ABD, İran'a neden saldırı hazırlığında?
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler 2025 yılında yeniden gündeme geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2025’te İran’ın yeni bir nükleer anlaşma yapmaması halinde askeri seçeneğin gündeme gelebileceğini belirterek ilk ciddi saldırı tehdidini dile getirdi.
Nisan 2025’te Umman arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde taraflar birkaç kez bir araya geldi ancak özellikle uranyum zenginleştirme konusunda anlaşma sağlanamadı.
Sürecin tıkanmasının ardından Haziran 2025’te gerilim yükseldi ve ABD ile İsrail’in İran’ın bazı nükleer tesislerine saldırı düzenlediği bildirildi.
2025 yılının geri kalanında taraflar arasında diplomatik temaslar sürse de nükleer program nedeniyle kriz devam etti. Ocak 2026’da Trump, İran’ın anlaşma yapmaması halinde bir sonraki saldırının çok daha ağır olacağını söyleyerek yeni bir tehditte bulundu. Aynı dönemde ABD bölgede askeri hazırlıklarını artırırken İran da saldırı olması halinde sert karşılık vereceğini açıkladı.
Şubat 2026’da taraflar yeniden müzakere masasına oturdu ancak görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmadı. Trump bu süreçte İran’a kısa bir süre tanıyarak anlaşma yapılmaması halinde sert adımlar atılacağını ifade etti.
Son durumda ABD ile İran arasında diplomatik görüşmeler sürerken Washington yönetimi askeri seçeneğin masada olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Trump yönetimi diplomasiye öncelik verdiğini belirtmekle birlikte İran’ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyeceğini açıklıyor.