İran'a saldırı hazırlığı: ABD ikmal uçaklarını İsrail'e konuşlandırdı

2025 yılının geri kalanında taraflar arasında diplomatik temaslar sürse de nükleer program nedeniyle kriz devam etti. Ocak 2026’da Trump, İran’ın anlaşma yapmaması halinde bir sonraki saldırının çok daha ağır olacağını söyleyerek yeni bir tehditte bulundu. Aynı dönemde ABD bölgede askeri hazırlıklarını artırırken İran da saldırı olması halinde sert karşılık vereceğini açıkladı.