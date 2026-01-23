ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen ayrıldı

ABD yasalarına göre, örgütten ayrılmak için bir yıl önceden bildirimde bulunulması ve tüm ödenmemiş borçların kapatılması gerekiyor. Yetkililer, ABD'nin şu anda DSÖ'ye yaklaşık 260 milyon dolar borcu bulunduğunu belirtti. Uzmanlar ise ABD'nin bu ödemeyi yapmasının pek olası görünmediğini ve DSÖ'nün bu parayı tahsil etmek için elinde sınırlı yasal araç olduğunu kaydetti.