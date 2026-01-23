Yeni Şafak
ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen ayrıldı

09:4523/01/2026, Cuma
DHA
ABD, DSÖ’ye sağlanan tüm fonları kestiğini açıkladı.
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ayrılma sürecinin resmen sonuçlandığını duyurdu.

ABD yasalarına göre, örgütten ayrılmak için bir yıl önceden bildirimde bulunulması ve tüm ödenmemiş borçların kapatılması gerekiyor. Yetkililer, ABD'nin şu anda DSÖ'ye yaklaşık 260 milyon dolar borcu bulunduğunu belirtti. Uzmanlar ise ABD'nin bu ödemeyi yapmasının pek olası görünmediğini ve DSÖ'nün bu parayı tahsil etmek için elinde sınırlı yasal araç olduğunu kaydetti.

HHS tarafından yapılan açıklamada, DSÖ'ye yönelik tüm ABD hükümet fonlarının kesildiği ve örgüt bünyesinde görev yapan tüm personel ile yüklenicilerin geri çağrıldığı ifade edildi.



