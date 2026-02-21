ABD elçisi bütün Orta Doğu'yu İsrail'e verdi: Nil Nehri'nden Fırat’a kadar

Gazeteci Tucker Carlson ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, yayınlanan iki saatlik podcast programında İsrail ve İncil yorumları üzerinden karşı karşıya geldi. Carlson ve Huckabee, Tevrat ve İncil’de yer alan metinlerin günümüzde nasıl yorumlanması gerektiğini tartıştı.

Carlson, “Mısır Nehri’nden Fırat’a kadar” uzanan toprakların İbrahim’in soyuna vaat edildiğini hatırlattı. Huckabee ise Tanrı’nın bu toprakları Yahudilere verdiğini savundu.

Carlson,'ın modern coğrafyada bu alanın "tüm Orta Doğu'yu" kapsayacağını belirterek, “Hangi topraktan söz ediyorsunuz?” diye sorması üzerine Huckabee, “Hepsini alsalar sorun olmazdı” ifadesini kullandı ancak İsrail’in böyle bir talebi olmadığını belirtti.

Uzmanlara göre söz konusu coğrafya günümüz İsrail, Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün ve Türkiye'nin bir kısmını kapsayabilecek şekilde yorumlanabiliyor.

ABD ELÇİSİNİN AŞIRI İSRAİL DESTEĞİ

Huckabee’nin zaman zaman Trump yönetimindeki bazı yetkilileri rahatsız edecek ölçüde İsrail yanlısı tutum aldığı öne sürülüyor.

İsmi açıklanmayan iki yönetim yetkilisine göre, Huckabee’nin geçen yıl İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 30 yıl hapis yatan Jonathan Pollard ile ABD Büyükelçiliği’nde görüşmesi tartışma yarattı.