ABD Gabon'a yapılan yardımları durdurdu

Petrol ve maden zengini Afrika ülkesi Gabon'da dün askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ali Bongo ile ailesinin Fransa'daki mal varlığı ortaya çıktı. Fransız basını, Bongo ailesinin ülkede 28 tane lüks taşınmazın sahibi olduğunu, bazılarının kendi başına 100 milyon euro civarında olduğunu ancak net değerinin tespit edilemeyeceğini bildirdi. Devrik lider Ali Bongo ile ailesinin Fransa'daki mal varlıkları ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesinde Fransız şirketlerinin oynadığı rol gündem oldu.