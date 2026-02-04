Yeni Şafak
ABD ile İran Umman'da görüşecek

Nur Banu Aras
Steve Witkoff - Abbas Erakçi

Türkiye'nin sunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla İstanbul'da yapılacak toplantıyı reddeden İran, format değişikliği istiyor. Toplantı Umman'da, ABD ve İran'ın katılımıyla ikili formatta geçekleşecek. ABD’nin İran’a askeri müdahale seçeneği devam ederken Türkiye'de cuma günü toplantı yapılması planlanıyordu. Türkiye, ABD ile İran arasında arabuluculuk rolünü üstlenmek istemiş, cuma günü İstanbul'da bölge ülkelerinin katılacağı formatta bit toplantı planlamıştı.


FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

İran'ın, Türkiye'nin sunduğu formatı istemediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İran toplantının Umman'da olmasını talep etti. Çoklu formatı da reddeden İran'ın ikili formatta toplantı istediği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Umman'da nükleer anlaşma için masaya oturacak. Türkiye’nin organize ettiği toplantıya Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır’ın da aralarında olduğu bölge ülkeleri davet edilmişti. İran'ın çoklu formattaki toplantıda bölgesel konuların konuşulmasını doğru bulmadığı, ikili formatta yapılacak toplantıda sadece nükleer konuşmayı istediği öğrenildi.


GÖRÜŞME HAFTA SONUNA DOĞRU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın "önce diplomasi" yolunu izlemek istediğini, Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de "Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor. Yer konusunda istişareler devam ediyor. Kesinleştiğinde duyurulacaktır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti, bu bizim için çok değerli" dedi.


