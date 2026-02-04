ABD ile İran Umman'da görüşecek

İran'ın, Türkiye'nin sunduğu formatı istemediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İran toplantının Umman'da olmasını talep etti. Çoklu formatı da reddeden İran'ın ikili formatta toplantı istediği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Umman'da nükleer anlaşma için masaya oturacak. Türkiye’nin organize ettiği toplantıya Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır’ın da aralarında olduğu bölge ülkeleri davet edilmişti. İran'ın çoklu formattaki toplantıda bölgesel konuların konuşulmasını doğru bulmadığı, ikili formatta yapılacak toplantıda sadece nükleer konuşmayı istediği öğrenildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın "önce diplomasi" yolunu izlemek istediğini, Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de "Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor. Yer konusunda istişareler devam ediyor. Kesinleştiğinde duyurulacaktır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti, bu bizim için çok değerli" dedi.