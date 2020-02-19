Dünya ABD, İngiltere ve Almanyadan Suriye rejimine çağrı Türk gözlem noktalarına saldırılara son ver
AMERİKA

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye rejimine çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırılara son ver

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de çocuklar soğuktan ölürken, rejimin, destekçileri Rusya, İran ve Hizbullah'ın saldırılarıyla askeri zafer ilan ettiğini söyledi.

Rus yetkililerin açıklamalarını reddediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği kestiğini görmeyi istediğini belirten Craft, şunları kaydetti:

  • "ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye'nin çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esed rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok.''

Craft, ABD'nin, ateşkesin yeniden sağlanması ve rejim güçlerinin 2018'de Soçi'de varılan ateşkes hattına geri çekilmesi için diplomatik çabalar konusunda Türkiye ile koordinasyon çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

BM'de İdlib görüşmesi
DÜNYA
BM'de İdlib görüşmesi

Esed rejimine çağrı

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen de Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının çevresinde artan gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, ''Suriye rejiminden, Türk kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurmasını ve derhal gerginliği azaltmasını talep ediyoruz.'' dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise "Türkiye'ye saldırıların durması gerek. Türkiye İdlib'de barışçıl bir çözüm için çaba gösterdi ve gerginliğin artmasının halihazırda 3,5 milyon mültecinin yükünü taşıyan Türkiye'yi etkileyecek olmasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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