Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya BMGK reddetmişti ABD yine İrana yaptırım uygulayacak
AMERİKA

ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktu

BMGK reddetmişti: ABD yine İran'a yaptırım uygulayacak

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran'ın JCPOA'da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedeki düşük performansı ve Güvenlik Konseyi'nin İran'a uygulanan ve 13 yıldır yürürlükte olan silah yaptırımlarını uzatmaması ABD'nin bu kararı almasına neden olmuştur" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Reuters / ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Fotoğraf: Reuters / ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimine uygulanan yeni yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İran'ın Batılı ülkeler ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (JCPOA) belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunan Pompeo, "Gösterilen tavizler tarih boyunca bu gibi rejimleri güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

İran hakkında flaş iddia: Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiler
DÜNYA
İran hakkında flaş iddia: Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiler

BMGK reddetmişti

Bu nedenle ABD olarak BMGK tarafından iptal edilen yaptırımları bugünden itibaren tekrar aktif hale getirdiklerini belirten Pompeo, BMGK'nın 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlarında geçen tüm yaptırımları uygulayacaklarını kaydetti.

Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın JCPOA'da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedeki düşük performansı ve Güvenlik Konseyi'nin İran'a uygulanan ve 13 yıldır yürürlükte olan silah yaptırımlarını uzatmaması ABD'nin bu kararı almasına neden olmuştur. Güvenlik Konseyi’nin eylemsizliği, İran’ın 18 Ekim’de konvansiyonel silahlar satın almasının önünü açacaktı. Neyse ki ABD bunun olmasını engellemek için gerekli önlemleri aldı."

İran, ABD'li denizcilerin yeni görüntülerini yayınladı
OYNAT 00:43
İran, ABD'li denizcilerin yeni görüntülerini yayınladı
İran, geçen ay Basra Körfezi'nde karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alıp daha sonra serbest bıraktığı 10 Amerikan denizciye ait yeni görüntüler yayınladı. Devlet televizyonundan hamasi müzik eşliğinde yayınlanan görüntülerde, denizcilerden biri ağlarken görünüyor. Görüntülerde, ABD askerlerinden biri yanlışlıkla İran karasularına girdiklerini söyleyerek özür diliyor. Amerikalı kadın asker ise İranlıların kendilerine iyi davrandığını ifade ediyor.

Füze geliştirme, ve teknoloji transferlerine yasak

Diğer yandan tüm BM ülkelerine söz konusu yeni yaptırım kararlarına uyma çağrısı yapan Pompeo, silah ambargosuna ek olarak, İran'ın Uranyum zenginleştirme ve işleme gibi faaliyetlerde bulunmasının yasaklanması ve balistik füze testi, geliştirmesi veya ilgili teknolojilerin transferinin durdurulmasını da içerdiğini belirtti.

  • Pompeo ayrıca BM ülkelerinin buna uymaması ve belirtilen konularda İran ile iş birliği yapması durumunda o ülkelere de yaptırım uygulayacağını belirterek, "Bugünkü yaptırımların geri uygulanması, uluslararası barış ve güvenlik içindir. 2015 nükleer anlaşması, İran'ı söz verildiği gibi uluslararası topluluğa katılmaya teşvik etmedi. Bunun yerine, mollalar edindikleri servetleri Yemen'de, Irak'ta, Lübnan'da ve Suriye'de ölüm ve yıkımı arttırmak için kullandılar ki bu tahmin edilebilir bir sonuçtu." dedi.

ABD'den 14 İran vatandaşına vize kısıtlaması
DÜNYA
ABD'den 14 İran vatandaşına vize kısıtlaması

ABD daha önce İran'ın, JCPOA'da belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığını ileri sürmüş, BMGK'yi de "buna göz yummakla" suçlamıştı.

Ancak Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan E3 ve diğer üye ülkeler ise ABD'nin yaptırım kararlarına reddederek, İran ile müzakere yollunu tercih ettiklerini belirtmişti.

ABD anlaşmadan çekilmişti

JCPOA, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

İran'ın yıllık petrol gelir kaybı 100 milyar doları aştı
DÜNYA
İran'ın yıllık petrol gelir kaybı 100 milyar doları aştı


ABD, BMGK'nın İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenilemek istiyor. Bu çabası geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.
İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından AB, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

ABD Filistin’de darbe yapacak
DÜNYA
ABD Filistin’de darbe yapacak
Abone Ol Google News
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
BMGK reddetmişti ama...

BMGK reddetmişti ama...

​ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.
Kontrol altında

Kontrol altında

​Havadan soğutma çalışmalarına başlandı.
Şoförün mucize kurtuluşu

Şoförün mucize kurtuluşu

TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı.
Mesajı alay <br>konusu oldu

Mesajı alay
konusu oldu

Türkçe mesajında ne dediği anlaşılmadı.
Anlaşmayı<br>Kral'dan gizlemişler

Anlaşmayı
Kral'dan gizlemişler

​Veliaht Prens Selman ihanet peşinde.
Adam sahte<br>dava gerçek!

Adam sahte
dava gerçek!

​Atatürk'e benzerliğini kazanç kapısı haline getirdi.
O alçak manşet çaresizlik göstergesi

O alçak manşet çaresizlik göstergesi

​Fahrettin Altun'dan Yunan gazeteye sert tepki.
Ambargoya<br>'yerli önlem'

Ambargoya
'yerli önlem'

​Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.
FETÖ'nün hâlâ<br>karanlık yönleri var

FETÖ'nün hâlâ
karanlık yönleri var

​Pek çok hakikat gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

​Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
'Türkçe konuşacağım'

'Türkçe konuşacağım'

​Macron'un Türkçe tweetinden sonra Altun'dan manidar paylaşım.
Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş sonunu getiremedi

Siyah beyazlılar son dakikalarda yediği golle 2 puan kaybetti.
Erdoğan'dan net mesaj

Erdoğan'dan net mesaj

​Israrlı provokasyonlara aldırış etmiyoruz
Vefat sayısında artış

Vefat sayısında artış

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

​Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi herkes bunu tartışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.