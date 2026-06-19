ABD-İsrail arası söz düellosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey aşırı sağcı yetkililer, anlaşmayı tanımadıklarını söylerken İsrail medyasında Trump’ın yanı sıra ekibi de hedef tahtasına oturtuluyor. Axios’ta yer alan haberde Netanyahu, “ABD-İran anlaşmasının hata olduğunu düşünen dünyadaki tek yönetici” olarak nitelendi. Axios’a konuşan yetkililer, Tel Aviv’in yanı sıra, Washington’daki İsrail yanlısı yetkililerin de anlaşmaya eleştiriler yönelttiğini dile getirdi. İsrail medyasında ise büyük bir öfke hakim. Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14’te yorum yapan analistler, ABD-İran mutabakatına ulaşılmasında büyük rol oynamasından dolayı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance için “Düşük” tabirini kullanırken, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i de anti-semitizmle suçladı.

TEK MÜTTEFİKİNİZ TRUMP

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tartışmalara sert tepki göstererek, "Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin çıkıp anlaşmaya saldırdıklarını ve Başkan Trump'a çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını görüyoruz. Ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım" dedi. Vance, Beyaz Saray'daki toplantıda şunları kaydetti:

"İsrail’de ABD’yi eleştiren bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim: Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail’in sorunu Donald Trump değildir."

Vance, New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta da "Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya uymamakta diretiyor

CNN’in üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak, İran ile varılan mutabakata uymayacaklarını bildirdi. Netanyahu'nun, ABD ile İran arasında nihai bir anlaşma olmayacağını ve İran'ın nükleer programına yönelik kısıtlamaları gerçekten kabul etmeyeceğini değerlendirdiğini belirten yetkili, Netanyahu'nun ayrıca Trump'a, İsrail'in anlaşma hükümlerine bağlı olmadığını ilettiğini öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.







