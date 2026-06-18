ABD ordusu Trump'ın emriyle Hürmüz'deki ablukayı kaldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını ancak mutabakatın hükümlerine uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı." ifadesine yer verdi.

"Emin olmak için bir süre daha kalacağız"

"Emin olmak için bir süre daha kalacağız"

Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.