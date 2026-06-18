ABD ordusu Trump'ın emriyle Hürmüz'deki ablukayı kaldırdı

CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İran limanları ve kıyılarına yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla alınan kararın ardından bölgedeki askeri unsurların, mutabakat hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla bir süre daha bölgede kalmaya devam edeceği belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını ancak mutabakatın hükümlerine uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı.
"Trump'ın emriyle abluka kaldırıldı"
CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı." ifadesine yer verdi.
"Emin olmak için bir süre daha kalacağız"
Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.