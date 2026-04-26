ABD medyası İran'ın ABD üslerine verdiği zararın maliyetini 'milyarlarca dolar' olarak açıkladı

ABD medyası İran'ın ABD üslerine verdiği zararın maliyetini 'milyarlarca dolar' olarak açıkladı

21:0526/04/2026, Pazar
AA
İran, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırıda bulunmuştu.
İran, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırıda bulunmuştu.

İran’ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırılarla Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği öne sürüldü. ABD medyasının haberinde, saldırılarda pistler, radar sistemleri ve komuta merkezleri dahil birçok askeri altyapının hedef alındığı belirtildi. Pentagon'un, konuya ilişkin sorulara cevap vermediği belirtildi.

İran'ın misilleme saldırıyla Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlıkları ve üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği öne sürüldü.

The Hill gazetesinin haberinde, İran'ın Körfez ülkelerinde pistler, gelişmiş radar sistemleri, düzinelerce uçak, depolar, komuta merkezleri, uçak hangarları ve uydu iletişim altyapısını vurduğu belirtildi.

İran'ın ABD üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği kaydedilen haberde, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerdeki yıkımın 5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığı ve bu maliyete hasar gören tüm sistemlerin dahil olmadığı vurgulandı.

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn'deki üslerde meydana gelen hasara değinilen haberde, sadece ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun komuta merkezinin onarımının 200 milyon dolar olduğuna dair ifadeler aktarıldı.

The Hill'in konuya ilişkin Pentagon'a soru yönelttiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.


Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Göktaş tarih verdi