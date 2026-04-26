Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran’dan Hürmüz Boğazı çıkışı: Hiçbir koşulda eski haline döndürmeyeceğiz

14:1026/04/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, “Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz” dedi.

İran basını, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad’ın katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmede bulunduğunu duyurdu.

Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini söyledi. Nikazad,
“Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir”
ifadelerini kullandı.

#Hürmüz Boğazı
#İran
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, maç saat kaçta?