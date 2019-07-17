ABD-PKK temasları arttı

Türkiye’nin Suriye sınırına yaptığı yığınak, Fırat’ın doğusundaki terör bölgesini hareketlendirdi. Ağırlığını ABD’li askeri ve siyasilerin oluşturduğu bir heyet Ayn İsa’yı ziyaret etti. ABD’li heyet burada terör örgütünün elebaşları ve bazı aşiretlerin temsilcileriyle görüştü. ABD’li büyükelçi William Roebuck ile bazı Pentagon görevlilerinin PKK’lılarla buluşmasında, terör örgütünün tabelası SDG ile ‘koordinasyon ve destek’ çalışmaları ele alındı. Yerel kaynaklar, sözkonusu toplantılarda Türkiye’nin Fırat doğusuna yönelik muhtemel operasyonuna karşı ABD-PKK ittifakının hareket tarzının görüşüldüğünü belirtiyor.

PKK’YA GÜNDE 60 TIR DOLUSU SİLAH GİDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sevkiyatları artırdığı bölgede bir diğer hareketlilik ise ‘havada’ yaşanıyor. ABD uçakları Münbiç-Ayn el-Arab (Kobani) hattında devriyeleri artırdı. Bölgesel kaynaklara göre daha önce 2 günde bir gözüken ABD uçakları son 3 gündür günde birkaç kez görülmeye başladı. Washington, PKK’ya silah ve mühimmat desteğini de olağanüstü derecede artırdı. Önceki gün Irak’tan tek seferde giren 280 araçlık TIR konvoyu, terör bölgesine gelişmiş silah, mühimmat ve askeri araç taşıdı. Irak’tan bölgeye günde ortalama 60 TIR dolusu silah ve cephane sevk edilmekte olduğu dile getiriliyor.

AMERİKAN ASKERLERİ ORTADA KALABİLİR

Teröristleri temizlemek için Fırat’ın doğusuna yönelik başlaması beklenen harekât, Amerikan basınını da hareketlendirdi. “Rusya, S-400 füze sisteminin Türkiye’ye teslimatını başlattı, ABD ile ilişkiler açmazda” başlıklı bir haber yayınlayan CNN International, Türkiye’nin Suriye’ye operasyon için hazırlandığına dair bazı emarelerin bulunduğunu ancak kesin bir istihbaratın olmadığını bildirerek, Türk ordusunun harekât başlatması halinde Amerikan askerlerinin ‘ortada kalacağını’ kaydetti. Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) özel olarak elde edilen bir bilgiyi daha paylaşan CNN, “ABD Askeri İstihbaratı sınır ötesi savaş operasyonlarında kullanılabilecek Türk zırhlılarının Suriye’nin kuzeyinde yığınak yaptığını gözlemlediğini bildirdi. Kuzey Suriye’de faaliyet gösteren ABD askerlerinin olası bir operasyonun ortasında kalmasından endişe ediliyor” ifadelerine yer vererek Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin YPG terör örgütünü temizlemek için harekete geçmesi halinde Pentagon’un Amerikan askerlerinin güvenliği konusunda endişeli olduğunu aktardı.

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PENTAGON PANİKLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK/PYD/YPG’nin temizlenmesi gerektiğine ilişkin ifadelerini hatırlatan CNN, “Suriye’de gerilim devam ediyor. ABD ve Türkiye Suriye’nin kuzeyi içerisinde mülteciler için güvenli bir bölge kurulması konusunda anlaşamadı” ifadelerini kullandı. Ayrıca CNN Muhabiri Ryan Browne ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pentagon: ‘Kuzeydoğu Suriye içerisine herhangi bir tarafça, özellikle ABD’li personelin mevcut veya civarında olabileceği bir bölgede tek taraflı olarak askeri harekât gerçekleştirebileceği derin endişe vermektedir. Bu tür eylemleri kabul edilemez buluyoruz. ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve istişare tek yaklaşım olmalıdır” şeklinde yazdı. Gelişmeler Fırat’ın doğusuna yönelik TSK operasyonunun Pentagon-PKK hattında oluşturduğu telaşı gözler önüne serdi.

Zayed de endişeli!

Muhammed bin Zayed

15 Temmuz darbe girişimi için FETÖ üyelerine destek veren ve bölgede Türkiye karşıtı her oluşumun içerisinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye kuzeyinde PKK’lı teröristlerin imha edilme ihtimalinden ürkmüş görünüyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed Zayed’e yakın medya kuruluşu The National, “Kuzey Suriye’de Türk müdahalesinden korkmak için sebepler var” başlıklı yazıda ABD’li kaynakların iddiasını tekrarlayarak, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde çok büyük askeri sevkiyat yaptığını ve PKK/YPG’ye yönelik muhtemel bir operasyon ihtimaline karşı ABD’nin Türkleri çok yakından izlediğine yer verdi.



