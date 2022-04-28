ABD Suriye’de kaos için geri dönüyor

Amerikan askerleri, Türkiye’nin Ekim 2019’da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’ndan kısa süre önce Rakka’da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor.

Rusya’nın son aylarda Rakka’da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sahadaki etkinliğini daha da hissettirmeyi hedefleyen ABD, son 1 aydır Rakka il merkezine 7 km uzaklıktaki 17. Alay ile 50 km uzaklıktaki Tabka Askeri Havaalanı’ndaki üslerine yeniden dönme çalışmaları yürütüyor.

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Bu kapsamda çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı askeri aracın yanı sıra 9 Bradley tipi zırhlı muharebe aracı ve onlarca ABD askeri, Rakka’da konuşlanılacak noktalara sevk edildi. Tabka Askeri Havaalanı’nı aktif kullanan ABD, Rakka’daki askeri kargo uçaklarıyla da tahkimatını güçlendiriyor. ABD güçleri, bölgedeki varlığının İran destekli terörist gruplarca hedef alınmasının ardından yıl başından itibaren Haseke, Deyrizor ve Rakka’daki üslerini takviye etmeye başladı.

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Washington, bu üs ve askeri noktalara son 4 ayda yüzlerce TIR dolusu askeri malzeme taşıdı.

DÜNYA ABD'nin gizli katliam hücresi