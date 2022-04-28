Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Suriyede kaos için geri dönüyor
ORTADOĞU

ABD Suriye’de kaos için geri dönüyor

ABD, Suriye’de daha önce boşalttığı iki üssünü yeniden faaliyete geçiriyor. Rakka merkeze 7 km uzaklıktaki 17. Alay ile 50 km mesafedeki Tabka Askeri Havaalanı'ndaki üslere çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk edildi. Gerekçe ise Rusya’nın son aylarda Rakka’da varlık göstermesi. Üsler, Türkiye’nin Ekim 2019’da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’ndan hemen önce boşaltılmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Suriye’de kaos için geri dönüyor
Arşiv

Amerikan askerleri, Türkiye’nin Ekim 2019’da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’ndan kısa süre önce Rakka’da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor.

Rusya’nın son aylarda Rakka’da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sahadaki etkinliğini daha da hissettirmeyi hedefleyen ABD, son 1 aydır Rakka il merkezine 7 km uzaklıktaki 17. Alay ile 50 km uzaklıktaki Tabka Askeri Havaalanı’ndaki üslerine yeniden dönme çalışmaları yürütüyor.

Arşiv
Arşiv

Bu kapsamda çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı askeri aracın yanı sıra 9 Bradley tipi zırhlı muharebe aracı ve onlarca ABD askeri, Rakka’da konuşlanılacak noktalara sevk edildi. Tabka Askeri Havaalanı’nı aktif kullanan ABD, Rakka’daki askeri kargo uçaklarıyla da tahkimatını güçlendiriyor. ABD güçleri, bölgedeki varlığının İran destekli terörist gruplarca hedef alınmasının ardından yıl başından itibaren Haseke, Deyrizor ve Rakka’daki üslerini takviye etmeye başladı.

Washington, bu üs ve askeri noktalara son 4 ayda yüzlerce TIR dolusu askeri malzeme taşıdı.

ABD'nin gizli katliam hücresi
DÜNYA
ABD'nin gizli katliam hücresi

ABD Suriye'de İran’ın önünü açıyor
DÜNYA
ABD Suriye'de İran’ın önünü açıyor

Mescid-i Aksada Kadir Gecesi

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

​Binlerce Müslüman akın etti.
Liverpool finale göz kırptı

Liverpool finale göz kırptı

Devler Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'e şans tanımadılar.
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusyanın saldırısı soykırım olarak nitelendi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük finalde konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kavala'ya verilen cezaya ilişkin ilk açıklama.

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.