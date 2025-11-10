ABD Suriye'ye uyguladığı 'Sezar yaptırımlarını' askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme sona erdi.

İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığı ele alındı.

İlk karar, toplantı sürerken çıktı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.

İran ve Rusya detayı

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.

Sezar yaptırımları nedir?

Sezar Yaptırımı (Caesar Act), 2020’de ABD tarafından yürürlüğe konan bir yasa olup, Suriye hükümetine ve onu destekleyen kişi, kurum veya ülkelere ekonomik ve siyasi baskı uygulamayı amaçlıyordu. Adını, Esed rejiminin işkence ve savaş suçlarını belgeleyen “Caesar” takma adlı Suriyeli fotoğrafçıdan alır.

Yaptırım, özellikle inşaat, enerji, finans ve askeri destek alanlarında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşları hedefliyordu.

Yaptırımların çıkış amacı, Esed rejimini sivillere yönelik saldırıları durdurmaya, siyasi çözüm ve hesap verebilirliğe zorlamaktı.

