Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak

ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak

09:396/03/2026, الجمعة
DHA
Sonraki haber
24 eyaletin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde, Trump'ın ‘Amerikalı tüketiciler ve işletmelere yasa dışı tarifeler uygulama girişimini durdurmak’ amacıyla dava açacağı belirtildi.
24 eyaletin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde, Trump'ın ‘Amerikalı tüketiciler ve işletmelere yasa dışı tarifeler uygulama girişimini durdurmak’ amacıyla dava açacağı belirtildi.

ABD'de 24 eyalet, Yüksek Mahkeme’nin tarifelerle ilgili kararının ardından Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergisini durdurmak için dava açacaklarını duyurdu.

ABD’nin Oregon eyaletinin başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerin Trump'ın Kongre onayı olmadan dünya genelinde tarifeleri artırmaya yönelik son girişimine itiraz ettiği bildirildi. Açıklamada, 24 eyaletin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde, Trump'ın ‘Amerikalı tüketiciler ve işletmelere yasa dışı tarifeler uygulama girişimini durdurmak’ amacıyla dava açacağı belirtildi.

Trump ile yönetiminin son girişimlerinin yasayı ihlal ettiği, anayasal güçler ayrılığını zedelediği ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiğinin savunulduğu kaydedilen açıklamada, Oregon, Arizona, California, New York, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky ve Pennsylvania'nın dava açacak 24 eyalet arasında yer aldığı ifade edildi.


#ABD
#Oregon
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Halka arzı tamamlandı: Savur GYO işlem görmeye başlıyor!