ABD'de bir ilk: Washington ramazan ayını resmen tanıdı

ABD’de bir ilk: Washington ramazan ayını resmen tanıdı

19/02/2026, Perşembe
AA
ABD'nin Washington eyaleti, ramazan ayını resmen tanıdı
ABD'nin Washington eyaleti, ramazan ayını resmen tanıdı

ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet Washington'da ramazan ayı da resmen tanındı.

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya dair paylaşım yaptı.

Eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Vali Ferguson, Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını belirtti.

Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen kutsal bir dönem olduğuna dikkati çeken Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı.

Washington'ın Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ilk eyalet olduğunu hatırlatan Ferguson,
"Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir."
ifadelerini kullandı.
Vali Ferguson,
"Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu kutsal ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026 tarihlerini ramazan olarak ilan ediyorum."
açıklamasında bulundu.



