ABD’de bir ilk: Washington ramazan ayını resmen tanıdı

ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet Washington'da ramazan ayı da resmen tanındı.
Washington Valisi Bob Ferguson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya dair paylaşım yaptı.
Eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Vali Ferguson, Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını belirtti.
Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen kutsal bir dönem olduğuna dikkati çeken Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı.