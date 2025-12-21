ABD’de düşen Cessna 550 jetindeki 7 kişi hayatını kaybetti

"Greg, hem pistte hem de pist dışında NASCAR camiasında bir devdi"

Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Thom Tillis, Biffle için "Greg, hem pistte hem de pist dışında NASCAR camiasında bir devdi. Helene Kasırgası, Batı Kuzey Carolina’yı yerle bir ettiğinde, Greg hiç tereddüt etmeden kendi kişisel helikopterini kullanarak mağdurları kurtarmak ve ihtiyaç duyanlara hayati yardım sağlamak için devreye girdi" ifadelerini kullandı.