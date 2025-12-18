Yeni Şafak
ABD’de havaalanına iniş yapan özel jet düştü

ABD’de havaalanına iniş yapan özel jet düştü

18/12/2025
Cessna C550 tipi özel jet düştü
Cessna C550 tipi özel jet düştü

Federal Havacılık İdaresi, Cessna C550 tipi özel jetin Statesville Bölgesel Havaalanı’na iniş yaptığı sırada düştüğünü aktardı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde havaalanına iniş yaptığı sırada özel jet düştü.


ABD’de özel jet, Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Statesville Bölgesel Havaalanı’na iniş yaptığı sırada düştü. Kazanın ardından jet alev topuna dönerken, kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Iredell County Şerifi Grant Campbell, kazada hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtti.


Federal Havacılık İdaresi (FAA), özel jetin Cessna C550 tipi olduğunu ve yerel saatle 10.20 sıralarında iniş yaptığı sırada düştüğünü aktararak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.


Statesville Bölgesel Havaalanı’nı Fortune 500 şirketleri ile birkaç NASCAR takımının uçakları için kullandığı belirtildi.



