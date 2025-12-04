Yeni Şafak
ABD’de F-16C savaş uçağı çöle düştü

Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait gösteri ekibindeki bir F-16C savaş uçağı çöle düştü, pilot uçaktan atlayarak kazadan kurtuldu.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Thunderbird gösteri ekibindeki bir F-16C Fighting Falcon uçağının eğitim görevi sırasında California eyaletindeki Mojave Çölüne düştüğü belirtildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan kurtulduğu, hafif yaraları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

