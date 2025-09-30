ABD'de hükümet kapanabilir: Faaliyetlere ara verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Demokratların kapanma istediğini ifade etti. ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varamazken, bütçe onaylanmadığı takdirde federal hükümet harcama yetkisini kaybederek, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalacak.
ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını belirterek, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etti.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Muhtemelen bir kapanma yaşanacağını söyleyen Trump, Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istediğini öne sürdü.
Trump, kapanma dolayısıyla sosyal yardımları da kesebileceklerini belirterek, bunu yapmak istemeyeceğini ancak dolandırıcılık, israf ve suistimal de istemediklerini dile getirdi.
Federal hükümetin kapanması ne demek?
ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamazken, federal hükümetin bu gece yarısı kapanma riski arttı.
Ülke kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.
Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.
Bu süreçte, temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.