ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a tehdit: Cevap için 3-4 gün veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı’nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu. Trump, bugün ise Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada basın mensuplarına açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Arap ülke liderlerinin anlaşmayı kabul ettiğini bildiren Trump,

"Barış planını kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini"