Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a tehdit: Cevap için 3-4 gün veriyorum

ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a tehdit: Cevap için 3-4 gün veriyorum

15:5930/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump, barış planı konusunda açıklamalarda bulundu.
Trump, barış planı konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, barış teklifini kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini söyledi. Hamas’a açıkça tehditler yönelten Trump, “Cevap için 3-4 gün veriyorum. Anlaşmayı reddederse İsrail gerekeni yapacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı’nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu. Trump, bugün ise Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada basın mensuplarına açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Arap ülke liderlerinin anlaşmayı kabul ettiğini bildiren Trump,
"Barış planını kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini"
ifade etti.
"Hamas teklifi reddetmesi durumunda İsrail yapması gerekeni yapacaktır. Hamas ile müzakere için fazla bir alan yok. Hamas'a 3-4 gün süre veriyorum"
dedi.

'Arap ülkeleri anlaşmaya ‘tamam’ dedi'

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde yaptığı açıklamalarda da benzer ifadeler kullandı.
"Bölgedeki bütün Arap ülkeleri anlaşmaya ‘tamam’ dedi”
diyen Trump,
“Hamas teklifi kabul etmek zorunda”
ifadelerini kullandı.

Nükleer silah mesajı

Trump,
"Kullanmak gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var"
dedi.


#ABD
#Hamas
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı