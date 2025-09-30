ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a tehdit: Cevap için 3-4 gün veriyorum

Trump, barış planı konusunda açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, barış teklifini kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini söyledi. Hamas’a açıkça tehditler yönelten Trump, “Cevap için 3-4 gün veriyorum. Anlaşmayı reddederse İsrail gerekeni yapacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı’nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurmuştu. Trump, bugün ise Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada basın mensuplarına açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Arap ülke liderlerinin anlaşmayı kabul ettiğini bildiren Trump,
"Barış planını kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini"
ifade etti.
"Hamas teklifi reddetmesi durumunda İsrail yapması gerekeni yapacaktır. Hamas ile müzakere için fazla bir alan yok. Hamas'a 3-4 gün süre veriyorum"
dedi.
'Arap ülkeleri anlaşmaya ‘tamam’ dedi'
ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde yaptığı açıklamalarda da benzer ifadeler kullandı.
"Bölgedeki bütün Arap ülkeleri anlaşmaya ‘tamam’ dedi”
diyen Trump,
“Hamas teklifi kabul etmek zorunda”
ifadelerini kullandı.
Nükleer silah mesajı
Trump,
"Kullanmak gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var"
dedi.
#ABD
#Hamas
#İsrail