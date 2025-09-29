Beyaz Saray Trump'ın Gazze planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı.

Gazze'de ateşkes teklifinin ele alındığı görüşme sürerken Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın Gazze barışı için planı paylaşıldı.

Planda, her iki taraf da bu teklifi kabul ederse, savaşın derhal sona ereceği kaydedildi.

Trump'ın Gazze'de ateşkes planı maddeler halinde şöyle:

İsrail, Gazze’yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek.

Gazze, geçici süreyle teknokrat ve siyasetten bağımsız bir Filistinli komite tarafından yönetilecektir.

Bu komite, günlük kamu hizmetleri ve belediyelerin işletilmesinden sorumlu olacak; nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan oluşacak ve yeni kurulacak uluslararası geçiş organı “Barış Kurulu”nun gözetiminde faaliyet gösterecektir.

“Barış Kurulu”nun başkanlığını Donald Trump üstlenecek, diğer üye ve devlet başkanları (aralarında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de olacak) daha sonra açıklanacaktır.

Bu yapı, Gazze’nin yeniden inşasını fonlayacak ve Filistin Yönetimi reform programını tamamlayıp güvenli ve etkin bir şekilde Gazze’nin kontrolünü devralana kadar yönetimi sürdürecektir.

Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden arındırılmış ve terörden tamamen temizlenmiş bir bölge olacaktır.

Gazze, yıllardır fazlasıyla acı çeken Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecektir.

Taraflar bu teklifi kabul ederse savaş derhal sona erecek; İsrail güçleri, rehine takası için hazırlanmak üzere üzerinde anlaşılmış hatta çekilecek. Bu süreçte tüm askeri operasyonlar — hava ve topçu bombardımanı dâhil — askıya alınacak ve muharebe hatları tamamen sabit kalacaktır.

İsrail bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul ettikten sonraki 72 saat içinde tüm rehineler — hayatta olanlar ve vefat edenler — iade edilecektir.

Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail; 250 müebbet mahkûmu ve 7 Ekim 2023’ten sonra gözaltına alınan 1.700 Gazzeliyi (bu bağlamda tutuklanmış tüm kadın ve çocuklar dâhil) serbest bırakacaktır. Her bir İsrailli rehin için iade edilen cenazeye karşılık İsrail, 15 Gazzeli’nin cenazesini iade edecektir.

Tüm rehineler iade edildikten sonra, barışçıl bir şekilde birlikte yaşamayı kabul eden ve silahlarını bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af sağlanacaktır. Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine güvenli geçiş imkânı verilecektir.

'Kapsamlı barışta' Gazze haritası

Öte yandan Beyaz Saray'ın paylaştığı 'kapsamlı barış planına' göre Gazze haritası şöyle:

Mavi hat — İsrail ordusunun şu anki kontrol hattı

Sarı hat — İlk geri çekilme hattı

Kırmızı hat — 2. Geri çekilme hattı

En sondaki çizgili bölge — 3. Çekilme İsrail güvenli bölgesi







