ABD’de iç savaş korkusu

Amerikan halkının üçte ikisi ülkenin iç savaşa sürüklendiğini düşünüyor. Georgetown Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsü, 6-10 Ekim'de bin kayıtlı seçmenle ülkenin geleceğine ilişkin beklentileri üzerine yaptığı anketin sonucunu yayımladı. Ülkede olası bir iç savaş ihtimalinin sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 67'sinin 'ABD'nin iç savaşın eşiğinde olduğu' yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Ankette, Amerikalıların büyük çoğunluğunun ülke genelinde siyasi, etnik ve sınıf ayrılıklarının daha da derinleştiği görüşüne sahip. Katılımcıların yüzde 90'ının 'kaba ve rencide edici' olarak tanımladığı siyasetçileri, siyasi ayrışmanın sebebi olarak gördüğü ancak bunların isimleri konusunda ayrıştığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce, kendisine yönelik azil soruşturması başlatan Demokrat Parti'yi "iç savaş başlar" sözleriyle tehdit etmesi tepki çekmişti.

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