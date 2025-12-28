Yeni Şafak
ABD’de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

ABD’de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

21:1028/12/2025, Pazar
G: 29/12/2025, Pazartesi
IHA
Amerika'nın Hammonton şehrinde helikopter kazası
Amerika'nın Hammonton şehrinde helikopter kazası

Amerika'nın Hammonton şehrinde iki helikopter havada çarpışarak düştü. Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, yetkililer kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpışmasının ardından düştü.


ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton şehrinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazanın ardından helikopterler düşerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterlerde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmezken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.


Hammonton Havaalanı yakınında meydana gelen kazanın görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü ifade ederken, diğer helikopterin için alevler içinde kaldığını aktardı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.



