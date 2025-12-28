ABD’de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton şehrinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazanın ardından helikopterler düşerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterlerde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmezken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.