ABD’de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Amerika'nın Hammonton şehrinde iki helikopter havada çarpışarak düştü. Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, yetkililer kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
Hammonton Havaalanı yakınında meydana gelen kazanın görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü ifade ederken, diğer helikopterin için alevler içinde kaldığını aktardı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.