Rusya, Harkiv'e hava saldırısı düzenledi

11:0023/12/2025, Salı
AA
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Vilcha kasabasına savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi.

#Rusya
#Harkiv
#hava saldırısı
