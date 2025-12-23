Rusya, Harkiv'e hava saldırısı düzenledi

Harkiv'e hava saldırısı düzenlendi
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Vilcha kasabasına savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi.
İşte saldırı yapılan bölgeden görüntüler...
#Rusya
#Harkiv
#hava saldırısı
