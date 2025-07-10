ABD'de 'İzmir' rüzgarı: Grev nedeniyle Philadelphia şehrinde çöp yığınları oluştu

Türkiye'de İzmir'de görmeye alışık olduğumuz manzara bu sefer ABD'de karşımıza çıktı.





Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia şehri, çöp yığınlarıyla boğuşuyor.





Sendika bölge konseyiyle anlaşamadı





Temizlik çalışanları da dahil olmak üzere yaklaşık 10 bin Philadelphia çalışanını temsil eden sendika 33. Bölge Konseyi, şehirle yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varamayınca 1 Temmuz 2025'te greve gitti.





Grev, Philadelphia genelindeki çöp toplama hizmetlerini etkileyerek şehrin dört bir yanındaki mahallelerde çöp birikmesine yol açtı.









Anlaşma sendikanın talebini karşılamadı





Geçici anlaşma, işçilere önümüzdeki üç yıl boyunca yüzde 3'lük bir zam sağlarken bu zammın sendikanın yıllık yüzde 5'lik maaş artışı hedefinden çok uzak olduğu belirtildi.





Belediye Başkanı Cherelle Parker, üyelerin yarısının maaş skalasına eklenen bir kademe aracılığıyla yüzde 2 ek zam alacağını ve sözleşmenin sonunda çoğu üyenin hak kazanacağını söyledi.









Grev sona erdi





Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle L. Parker, çarşamba günü yaptığı açıklamada, çöp ve geri dönüşüm toplama çalışmalarının pazartesi gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.





Çarşamba sabahı saat 04.00 civarında yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığı bildirildi.









Anlaşma şartları





Parker, sendika üyelerine ilk döneminde toplam yüzde 14 oranında maaş artışı sağlanacağını, bunun diğer belediye başkanlarına göre daha fazla olacağını söyledi.





Anlaşmaya ilk yıl için 1.500 dolarlık bir ikramiye de ekleniyor.





Şehir, masadaki anlaşmanın maliyetinin 115 milyon dolar olacağını belirtiyor.





İzmir'i hatırlattı





ABD'de yaşananlar akıllara sık sık çöp yığınları ve kötü koku haberleriyle gündeme gelen İzmir'i getirdi.









İzmir’de yaklaşık 23 bin belediye işçisinin 28 Mayıs 2025’te başlattığı grev, temizlik hizmetlerini felç etmişti. Başta Konak, Karşıyaka ve Alsancak olmak üzere kentin birçok merkezi noktasında çöp yığınları sokakları kaplamış, kötü koku ve görüntü kirliliği halkın tepkisini çekerken, belediye hizmetlerinde büyük aksama yaşanmıştı.







