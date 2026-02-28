ABD'de Kongre üyeleri İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile konuştuğunda bu saldırıların hedefi ve bundan sonra ne olacağı konusunda Kongreye ve ABD halkına karşı açık ve dürüst olması için çağrıda bulunduğunu belirtti.