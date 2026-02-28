Yeni Şafak
Medvedev’den sert çıkış: İran görüşmeleri sadece bir kamuflajdı

12:4828/02/2026, Cumartesi
IHA
Medvedev: Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İran’a yönelik saldırılara ilişkin, "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran’la yapılan tüm müzakereler bir kamuflaj operasyonudur" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İran’a yönelik saldırıların ardından açıklama yaptı.

Medvedev, ABD’yi İran’la yürütülen nükleer görüşmeleri askeri operasyonlar öncesinde "bir kamuflaj" olarak kullanmakla suçlayarak "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran’la yapılan tüm müzakereler bir kamuflaj operasyonudur. Bundan kimsenin şüphesi yoktu. Aslında kimse, herhangi bir konuda gerçekten anlaşmak istemiyordu" dedi.




#Dmitry Medvedev
#Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı
#İran
