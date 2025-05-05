ABD'de öğrenci borç krizi patladı: Binlerce öğrenci temerrüde düştü

ABD’de üniversite mezunlarının omzundaki kredi yükü her geçen gün ağırlaşıyor. 40 milyondan fazla kişi toplam 1,6 trilyon doları aşan borçla mücadele ediyor. Kovid-19 nedeniyle 2020’de askıya alınan tahsilatlar bugün itibarıyla yeniden başlatıldı.

Milyonlarca genç sıkıntıda

Eğitim Bakanlığı’na bağlı Federal Öğrenci Yardım Ofisi (FSA), 5 milyondan fazla borçlunun hali hazırda temerrüde düştüğünü, 4 milyon kişinin ise kritik eşiğe geldiğini duyurdu. Bu sayının önümüzdeki aylarda 10 milyona çıkabileceği belirtiliyor.





Borçlular, maaş haczinden sosyal güvenlik kesintilerine kadar birçok yaptırımla karşı karşıya kalacak. E-posta yoluyla uyarılan öğrencilerin, gelir odaklı ödeme planlarına kaydolmaları ya da kredi rehabilitasyonuna başvurmaları gerekiyor.





Biden yönetimi 2022’de borçların bir kısmını silmeyi önermişti ancak bu plan Yüksek Mahkeme’den dönmüştü. Mahkeme, başkanın böyle bir af yetkisi bulunmadığına hükmetmişti.







