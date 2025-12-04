Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de parti merkezlerine 'boru bombası' yerleştiren zanlı tutuklandı

ABD'de parti merkezlerine 'boru bombası' yerleştiren zanlı tutuklandı

19:264/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Federal Soruşturma Bürosu
Federal Soruşturma Bürosu

FBI, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskını öncesi Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal komite merkezlerinin yakınına "boru bombası" yerleştiren zanlıyı tutukladı. Şüpheliyle ilgili bilgi verecek kişinin 40 bin dolar ile ödüllendirileceği duyurulmuştu.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından bir gece önce Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal komite merkezlerine
"boru bombası"
yerleştirdiği belirtilen bir şüpheliyi tutukladı.

ABD medyasına açıklama yapan yetkililer, adı açıklanmayan şüphelinin tutuklanmasına kadar yaklaşık 1000 kişinin sorgulandığını belirtti.

Güvenlik yetkilileri, söz konusu şüphelinin, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınından bir gece önce başkent Washington'da Kongre yakınlarında bulunan Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal komite merkezlerinin hemen yanına
"boru bombası"
yerleştiren kişi olduğuna inandıklarını kaydetti.

Bilgi verenler için 490 bin dolar ödül

Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen şüphelinin, 07.00 sularında tutuklandığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığının da bugün konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

6 Ocak Kongre baskınından sonra başlatılan
"boru bombası"
soruşturmasında güvenlik yetkilileri yaklaşık 5 yıldır ellerindeki bazı video görüntülerine ve yaklaşık 1000 sorgulamaya rağmen şüpheliyi bulamamıştı.

FBI, 5 Ocak 2021 gecesi söz konusu iki merkeze yerleştirilen boru bombalarını patlamadan fark ederek etkisiz hale getirmişti.

Maskeli bir kişinin yer aldığı görüntüleri kamuoyuna açıklayan FBI, şüpheliyle ilgili bilgi verecek kişinin 490 bin dolar ile ödüllendirileceğini duyurmuştu.



#6 Ocak 2021 Kongre baskını
#ABD
#FBI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Bugünkü maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları