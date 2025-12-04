ABD'de parti merkezlerine 'boru bombası' yerleştiren zanlı tutuklandı

FBI, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskını öncesi Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal komite merkezlerinin yakınına "boru bombası" yerleştiren zanlıyı tutukladı. Şüpheliyle ilgili bilgi verecek kişinin 40 bin dolar ile ödüllendirileceği duyurulmuştu.
ABD medyasına açıklama yapan yetkililer, adı açıklanmayan şüphelinin tutuklanmasına kadar yaklaşık 1000 kişinin sorgulandığını belirtti.
Bilgi verenler için 490 bin dolar ödül
Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen şüphelinin, 07.00 sularında tutuklandığı ifade edildi.
ABD Adalet Bakanlığının da bugün konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
FBI, 5 Ocak 2021 gecesi söz konusu iki merkeze yerleştirilen boru bombalarını patlamadan fark ederek etkisiz hale getirmişti.
Maskeli bir kişinin yer aldığı görüntüleri kamuoyuna açıklayan FBI, şüpheliyle ilgili bilgi verecek kişinin 490 bin dolar ile ödüllendirileceğini duyurmuştu.