Washington’dan Venezuela’ya psikolojik harekât: Bu kez Türkiye'yi de dahil ettiler

Lokman Özdemir
11:4428/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nicolas Maduro arasındaki dostluk iki ülke arasındaki yakın ilişkileri ileri seviyeye taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nicolas Maduro arasındaki dostluk iki ülke arasındaki yakın ilişkileri ileri seviyeye taşıdı.

ABD ve Venezuela arasında gerilim giderek tırmanırken Amerikan medyası algı operasyonlarına devam ediyor. Washington Post'ta yayınlanan bir makalede Maduro'nun olası devrilme durumunda Türkiye'ye sığınacağı iddia edildi. Analizde Maduro ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilişkisine dikkat çekildi.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Venezuela kartelleri eliyle ABD'ye uyuşturucu sokulduğu gerekçesiyle yeni bir savaşın sınırlarında dolaşıyor.

Karayipler’de, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen deniz araçlarına hava saldırısı düzenleyip görüntülerini paylaşan Trump, Venezuela ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya sık sık uyarılarda bulunuyor. Başkan, son açıklamasında kara operasyonunun sinyalini de verdi.


"Maduro devrilirse Türkiye'ye sığınacak"


ABD kanadında durum buyken Venezuela'da ise Maduro, milisleri ve orduyu harekete geçirdi.


Tırmanan gerilim dünya kamuoyunda dikkatle takip edilirken Washington Post'ta yayınlanan bir makalede Maduro'nun olası devrilme durumunda Türkiye'ye sığınacağı iddia edildi.



Washington Post’un haberine göre, Türkiye Maduro için
"muhtemel bir güvenli liman"
veya
"geçiş sürecinde kullanılabilir bir rota..."

"Erdoğan'a güveniyor"


"Maduro’nun Türkiye ile bağları olası sürgüne giden yolu kolaylaştırabilir"
başlıklı habere göre konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemeyen bir yetkili, Maduro için Türkiye’ye sürgün anlaşmasının ABD’ye iade edilmeyeceğine dair ‘garantileri’ kapsayabileceğini belirtti.

Haberde ayrıca,
"Maduro, Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın da Trump’la ilişkileri iyi."
ifadeleri kullanıldı.

Venezuela ABD gerilimi tırmanıyor


ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.


Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.


ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.


Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.




