Washington’dan Venezuela’ya psikolojik harekât: Bu kez Türkiye'yi de dahil ettiler

başlıklı habere göre konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemeyen bir yetkili, Maduro için Türkiye’ye sürgün anlaşmasının ABD’ye iade edilmeyeceğine dair ‘garantileri’ kapsayabileceğini belirtti.

başlıklı habere göre konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemeyen bir yetkili, Maduro için Türkiye’ye sürgün anlaşmasının ABD’ye iade edilmeyeceğine dair ‘garantileri’ kapsayabileceğini belirtti.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.