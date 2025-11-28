Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump açık açık duyurdu: Kara operasyonu resmen başlıyor

Trump açık açık duyurdu: Kara operasyonu resmen başlıyor

10:3628/11/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Donald Trump ( Arşiv)
Donald Trump ( Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki uyuşturucu çetelerine yönelik kara operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolás Maduro yönetimini terör listesine dahil etme kararının ardından, ülkeye yönelik baskısını yoğunlaştırıyor. Önce Karayipler’deki donanma varlığını artıran ABD, şimdi de Trump tarafından Venezuela’ya kara operasyonu tehdidi gündeme getirildi.


Başkan Trump ordu üyeleriyle birlikte katıldığı Şükran Günü programında Venezuela’ya yapılacak olası bir kara operasyonundan bahsetti.


"Karayı da durduracağız"


Programa ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı CNN'in haberine göre Trump “Artık deniz yoluyla teslimat yapmak istemediklerini fark etmişsinizdir, kara teslimatlarını da durduracağız, çok yakında başlayacak.” dedi.


Habere göre Trump ayrıca Venezuela ve Maduro'yu bir kez daha uyararak “Onları uyarıyoruz: Ülkemize zehir göndermeyi kesin.” ifadelerini kullandı.


Karayip Denizi'nde ABD varlığı


ABD, ‘Güney Mızrak Harekatı’ adını verdiği operasyon kapsamında, bölgede bir düzineden fazla savaş gemisi ve 15 bin asker bulunduruyor.


Amerikan ordusu uyuşturucu ile savaşında şimdiye kadar 80’den fazla kişiyi deniz saldırılarıyla öldürdü.




#Donald Trump
#Venezuela
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında mı belli olacak?