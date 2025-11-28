ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolás Maduro yönetimini terör listesine dahil etme kararının ardından, ülkeye yönelik baskısını yoğunlaştırıyor. Önce Karayipler’deki donanma varlığını artıran ABD, şimdi de Trump tarafından Venezuela’ya kara operasyonu tehdidi gündeme getirildi.





Başkan Trump ordu üyeleriyle birlikte katıldığı Şükran Günü programında Venezuela’ya yapılacak olası bir kara operasyonundan bahsetti.





"Karayı da durduracağız"





Programa ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı CNN'in haberine göre Trump “Artık deniz yoluyla teslimat yapmak istemediklerini fark etmişsinizdir, kara teslimatlarını da durduracağız, çok yakında başlayacak.” dedi.





Habere göre Trump ayrıca Venezuela ve Maduro'yu bir kez daha uyararak “Onları uyarıyoruz: Ülkemize zehir göndermeyi kesin.” ifadelerini kullandı.





Karayip Denizi'nde ABD varlığı





ABD, ‘Güney Mızrak Harekatı’ adını verdiği operasyon kapsamında, bölgede bir düzineden fazla savaş gemisi ve 15 bin asker bulunduruyor.





Amerikan ordusu uyuşturucu ile savaşında şimdiye kadar 80’den fazla kişiyi deniz saldırılarıyla öldürdü.











