ABD'de Rümeysa Öztürk hakkında karar açıklandı

ABD’de görülen davada göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk hakkında başlatılan sınır dışı etme işlemlerini durdurdu. Mahkeme, sürecin devamı için gerekli hukuki gerekçelerin ortaya konulamadığına karar vererek dosyayı kapattı.
Öztürk’e ilişkin sınır dışı süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avukatları tarafından federal mahkemeye sunulan resmi belgelere göre, göçmenlik yargıcı söz konusu işlemleri durdurma kararı aldı.Belgelerde yer alan bilgilere göre göçmenlik mahkemesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk’ün sınır dışı edilebilir olduğuna dair iddialarını yeterli delille ortaya koyamadığına hükmetti. Bu değerlendirme sonucunda, Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme süreci resmen sona erdirildi.
Senatör Ed Markey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşılarken, davayı başından itibaren "temelsiz" olarak nitelendirdi.
Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.
ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.