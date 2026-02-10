Yeni Şafak
ABD'de Rümeysa Öztürk hakkında karar açıklandı

09:5210/02/2026, Salı
AA
Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk
Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk

ABD’de görülen davada göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk hakkında başlatılan sınır dışı etme işlemlerini durdurdu. Mahkeme, sürecin devamı için gerekli hukuki gerekçelerin ortaya konulamadığına karar vererek dosyayı kapattı.

Öztürk’e ilişkin sınır dışı süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avukatları tarafından federal mahkemeye sunulan resmi belgelere göre, göçmenlik yargıcı söz konusu işlemleri durdurma kararı aldı.Belgelerde yer alan bilgilere göre göçmenlik mahkemesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk’ün sınır dışı edilebilir olduğuna dair iddialarını yeterli delille ortaya koyamadığına hükmetti. Bu değerlendirme sonucunda, Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme süreci resmen sona erdirildi.

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada,
"Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum."
ifadelerini kullandı.
Kendisi ve daha diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın
"sonunda da olsa adaletin yerini bulabildiğini"
gösterdiğini belirtti.
Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai,
"(Başkan Donald) Trump yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi."
yorumunu yaptı.

Senatör Ed Markey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşılarken, davayı başından itibaren "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının
"okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini"
ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.






