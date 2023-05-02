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Dünya

ABD'de silahlanmayla mücadele: Silahını teslim edene 500 dolarlık hediye çeki verilecek

ABD'nin New York eyaletinde bireysel silahlanmayla mücadele için bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında eyalet genelinde ateşli silahlar için 9 geri alım noktası kuruldu. Silahlarını teslim edenler 500 dolarlık hediye çekine hak kazanıyor. Birden fazla tabanca teslim edenlere ise 150 dolarlık ek hediye çeki veriliyor.

08:33 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanmayla mücadele devam ediyor. New York Başsavcısı Letitia James önderliğinde geri alım kampanyası başlatıldı.


Kampanya kapsamında eyalet genelinde ateşli silahlar için 9 geri alım noktası kuruldu. Silahlarını teslim edenler 500 dolarlık hediye çekine hak kazanıyor. Birden fazla tabanca teslim edenlere ise 150 dolarlık ek hediye çeki veriliyor.


Kampanya kapsamında binlerce kişi silahlarını yetkililere teslim etti.

3 binden fazla silahın teslim alındığı açıklandı. Yetkililerden gelen açıklamaya göre teslim edilen silahların çoğu eyalet dışından.


New York Polisinin de silah başına 200 dolar ödenen ayrı bir geri alım programı bulunuyor. ABD merkezli Silah Şiddeti Arşivi'nin verilerine göre, bu yıl ülkede yaklaşık 6 bin kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.


Biden yönetimi Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı yasa çıkarılmasını talep ediyor.




#ABD'de silahlanmayla mücadele
#New York
#silahlanmayla mücadele
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