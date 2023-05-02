ABD'de silahlanmayla mücadele: Silahını teslim edene 500 dolarlık hediye çeki verilecek

Kampanya kapsamında eyalet genelinde ateşli silahlar için 9 geri alım noktası kuruldu. Silahlarını teslim edenler 500 dolarlık hediye çekine hak kazanıyor. Birden fazla tabanca teslim edenlere ise 150 dolarlık ek hediye çeki veriliyor.

New York Polisinin de silah başına 200 dolar ödenen ayrı bir geri alım programı bulunuyor. ABD merkezli Silah Şiddeti Arşivi'nin verilerine göre, bu yıl ülkede yaklaşık 6 bin kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.