Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldürüldü

ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldürüldü

17:4110/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD'nin Mississippi kentinde birbiriyle bağlantılı silahlı saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.

Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



#ABD
#Mississippi
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?