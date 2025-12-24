Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de yaşlı bakımevinde patlama: 2 ölü

ABD'de yaşlı bakımevinde patlama: 2 ölü

09:3524/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığı belirtilerek, 5 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.
Patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığı belirtilerek, 5 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'li yetkililer, Philadelphia yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalara ve yangına ilişkin açıklama yaptı.

Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığını, 5 kişiden de haber alınamadığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



#ABD
#Pensilvanya
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor borçlanmaları ne kadar oldu? İşte 2026 asgari ücret ile belirlenen yeni tutar