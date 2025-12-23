Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'de büyüme verileri açıklandı

ABD'de büyüme verileri açıklandı

16:3823/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin büyüme verilerindeydi, beklenen açıklama geldi
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin büyüme verilerindeydi, beklenen açıklama geldi

ABD ekonomisinin 3. çeyreğe ilişkin büyüme verileri açıklandı. Buna göre ABD'de GSYH 3. çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 4.3 arttı. Beklenti yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 3.3 gelmesi yönündeydi.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı.


Ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti. Beklenenden fazla büyüyen ABD ekonomisinin, bu dönemde yüzde 3,3 büyümesi öngörülüyordu. Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyümüştü.Ekonominin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde tüketici harcamaları, ihracat ve hükümet harcamalarındaki artışlar etkili olurken bu artışlar yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi.


Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,8'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, ikinci çeyrekte yüzde 2,1 artmıştı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,9 arttı. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 2,6 yükselmişti.



#ABD
#ABD büyüme verisi
#Küresel piyasalar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ SON GELİŞMELER: ÖTV'siz Otomobil ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçti Mi?