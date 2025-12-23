Yeni Şafak
ABD Etiyopya ile 1,6 milyar dolarlık sağlık işbirliği anlaşması imzaladı

23:3923/12/2025, Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Etiyopya ile ABD arasında, Etiyopya’nın sağlık sektöründe işbirliğini genişletmeyi amaçlayan ve 5 yıllık süreyi kapsayan 1,6 milyar dolar tutarında bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında ABD, hibe destekleri sağlarken Etiyopya da eş finansman ve uygulama sorumluluğu üstlenecek.

Etiyopya ile ABD arasında, Etiyopya'nın sağlık sektöründe işbirliğini genişletmeyi amaçlayan 1,6 milyar dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya ile ABD arasında sağlık alanında işbirliğini öngören 5 yıllık anlaşma imzalandı.

Etiyopya Maliye Bakanlığında düzenlenen törende, mutabakat zaptına, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Şide, Sağlık Bakanı Mekdes Daba ve ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Ervin Massinga imza attı.

Anlaşma, iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin 5 yıllık bir hibe çerçevesi kapsamında sürdürülmesini öngörüyor.

Anlaşma kapsamında ABD hükümeti, hastalıkların önlenmesi, halk sağlığı sistemlerinin güçlendirilmesi ve Etiyopya sağlık sektörünün dayanıklılığının artırılması amacıyla toplam 1 milyar 16 milyon dolara kadar hibe desteği sağlama taahhüdünde bulundu. Buna ek olarak, performansa dayalı 150 milyon dolarlık ilave hibe desteği de anlaşmaya dahil edildi.

Söz konusu kaynaklar, Etiyopya'nın ulusal sağlık önceliklerini desteklemek üzere gelecek yıllarda devlet sistemleri aracılığıyla kullanılacak.

Etiyopya hükümeti de anlaşma kapsamında 450 milyon dolara kadar eş finansman sağlamayı ve uygulama sürecinde sorumluluk üstlenmeyi taahhüt etti.

Yetkililer, mutabakat zaptının, Etiyopya ile ABD arasında uzun yıllara dayanan karşılıklı saygı ve ortak sorumluluk temelinde yürütülen işbirliğinin bir devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Anlaşmayla mevcut ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve Etiyopya halkının sağlık koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.


