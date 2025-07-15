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ABD'de yıllık enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de yıllık enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde arttı

16:4715/07/2025, Salı
AA
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.


Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış kaydetmişti. TÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyede arttı. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,6 olması bekleniyordu. Yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olmuştu.


Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı


Barınma maliyetleri, haziranda aylık yüzde 0,2 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili başlıca faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,8 yükseldi.


Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 arttı. Enerji maliyetleri ise haziranda aylık bazda yüzde 0,9 yükselirken, yıllık bazda yüzde 0,8 düştü.


Çekirdek enflasyon beklentilerin altında geldi


Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.




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