ABD’deki protestolar İngiltere’ye de sıçradı

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar, İngiltere’ye de sıçradı. Göstericiler, “Adalet yoksa, huzur da yoktur” sloganlarıyla Londra’da yürüdü.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD’de başlayan protestolar hız kesmeden devam ederken, protestolar 30’dan fazla kente sıçradı. İngiltere’de ‘Black Lives Matter’ (BLM) göstericileri, başkent Londra’nın Peckham bölgesinde sokaklarda George Floyd için slogan attı.

İngiltere masum değil

Çok sayıda göstericinin, “Adalet yoksa, huzur da yoktur” dediği ve “İngiltere masum değildir” diye bağırarak slogan attıkları görüldü. İngiliz medyası ise göstericilerin sosyal mesafeyi önemsemediğini ve maskesiz olduklarına vurgu yaptı. Öte yandan, BLM hareketinin bugün ve önümüzdeki hafta da protestolarına devam edeceği ifade edildi.