Dünya ABDden Almanyaya yedi bin asker
AVRUPA

ABD’den Almanya’ya yedi bin asker

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yedi bin asker göndereceğini bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
ABD’den Almanya’ya yedi bin asker
ABD’den Almanya’ya yedi bin asker

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, "NATO yanıtının bir parçası olarak Almanya'ya ek ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına izin veriyorum" ifadelerini kullanmış, "Alarma geçirilen askerler silahlı kuvvetlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefiklere güven vermek için gidiyor" demişti.

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